Путин допустил возможность дополнительных мер поддержки бизнеса

Правительство работает над возможностью введения дополнительных мер поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

"Вы правы, там ситуация непростая", - согласился Владимир Путин с доводами собеседника.

"Мы это видим, и, конечно, правительство думает над тем и о том, что и как можно сделать дополнительно, чтобы поддержать", - заверил президент.

Титов рассказал, что многие предприниматели беспокоятся, что не смогут вернуть налоги после отсрочки. При этом президент заметил, что важны не только опросы, но и анализ реального состояния компаний.