Путин и Нетаньяху обсудили пандемию и Сирию

Президент России и премьер-министр Израиля по телефону обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией и развитие ситуации в Сирии.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обговорили актуальные вопросы российско-израильских отношений в различных сферах. Лидеры подтвердили настрой на усиление сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавируса.

Обсуждалась региональная проблематика с акцентом на некоторые аспекты развития ситуации в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Российский президент тепло поздравил собеседника и всех израильтян с прошедшей Ханукой. Лидеры условились о дальнейших контактах.