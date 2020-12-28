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28.12.2020 21:29
Рубрика: Власть

Путин наградил гендиректора "Россия - страна возможностей"

Текст: Кира Латухина
Президент подписал указ о государственных наградах.
Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени отмечен проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Он награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю работу.

Орденами Почета и Дружбы, а также медалями президент отметил целый ряд ученых и преподавателей ведущих вузов, а также присвоил почетные звания.

Кроме того, "за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу" госнаград удостоены вице-президенты РАН Алексей Хохлов (орден Почета) и Ирина Донник (орден Дружбы), заместитель президента РАН Владимир Иванов (медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени).

Спецпредставителя по развитию отношений с Сирией, посла в Сирии Александра Ефимова Владимир Путин отметил орденом Почета, как и посла в Узбекистане Владимира Тюрденева​​​. Ордена Дружбы был удостоен посол в Турции Алексей Ерхов. Дипломаты получили награды за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Актер Московского театра на Таганке Сергей Векслер получил почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации". Гендиректор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров отмечен орденом Дружбы - "за большой вклад в развитие средств массовой информации, многолетнюю плодотворную работу".

"За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией" орденом Пирогова награждена академик РАН Елена Голухова.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев получил орден "За заслуги перед Отечеством III степени" - "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Две судьи Верховного суда - Любовь Борисова и Ольга Николаева - награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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