Путин поручил не снижать субсидии учреждениям культуры

Учреждения культуры смогут получить субсидии в 2021-2022 годах на выполнение госзадания не ниже уровня 2019 года. Такое поручение подписал президент РФ.

Владимир Путин также указал предусмотреть возможность использования субсидий на выполнение госзадания в I - III кварталах 2021 года без учета отклонений от достижения установленных показателей, связанных с приостановлением или ограничением деятельности учреждений культуры в условиях пандемии.

Доклад на эту тему правительство должно подготовить до конца февраля.