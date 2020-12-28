Путин поручил обеспечить библиотеки новейшими книгами

Библиотеки получат высокоскоростной доступ в интернет и свежие книги. Такие поручения дал правительству президент.

Владимир Путин поручил обеспечить в 2021 году закупки для фондов региональных научных библиотек и общедоступных библиотек муниципальных образований произведений классической и современной российской художественной литературы, энциклопедий, словарей и справочников, рецензируемых биографических и научно-популярных изданий, выпущенных в 2019 - 2021 годах российскими издательствами.

К 30 марта общедоступные библиотеки и библиотеки образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования должны войти в перечень социально значимых объектов, которым обеспечивается широкополосный доступ к интернету в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".

Кроме того, с 2021 по 2022 годы организации малого и среднего бизнеса, продающие книги для детей и юношества, учебники, просветительскую литературу и справочники, будут признаны социальными предприятиями. Срок выполнения этого поручения - 31 мая.