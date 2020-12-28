Путин поручил поддержать российский кинематограф из-за пандемии

Правительство по поручению президента представит предложения об оказании господдержки в 2021 и 2022 годах российским организациям кинематографии.

Условие: показ на постоянной основе показ отечественных фильмов.

Цель меры - смягчение последствий ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Доклад нужно подготовить до 25 марта.

Также кабмин рассмотрит вопрос о выделении средств в 2021 году на сохранение и развитие кинематографии на уровне не ниже уровня 2019 года. Доклад предстоит подготовить до 30 января.

Кроме того, Владимир Путин распорядился выделить в 2021 году дополнительную субсидию на профессиональную видео- и звукозапись спектаклей и концертных программ ведущих российских театров и концертных организаций для трансляции в виртуальных концертных залах и показа в кинотеатрах. Доклад - до 15 марта.