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28.12.2020 10:41
Рубрика: Культура

Путин поручил поддержать российский кинематограф из-за пандемии

Текст: Кира Латухина

Правительство по поручению президента представит предложения об оказании господдержки в 2021 и 2022 годах российским организациям кинематографии.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Условие: показ на постоянной основе показ отечественных фильмов.

Цель меры - смягчение последствий ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Доклад нужно подготовить до 25 марта.

Также кабмин рассмотрит вопрос о выделении средств в 2021 году на сохранение и развитие кинематографии на уровне не ниже уровня 2019 года. Доклад предстоит подготовить до 30 января.

Кроме того, Владимир Путин распорядился выделить в 2021 году дополнительную субсидию на профессиональную видео- и звукозапись спектаклей и концертных программ ведущих российских театров и концертных организаций для трансляции в виртуальных концертных залах и показа в кинотеатрах. Доклад - до 15 марта.

Культура Кино и ТВ Наше кино Власть Работа власти Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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