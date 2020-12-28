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28.12.2020 12:11
Рубрика: Власть

Путин поручил поддержать учреждения культуры. Главное

Текст: Кира Латухина

Президент дал целый ряд поручений по поддержке учреждений культуры. "Российская газета" публикует конкретные меры, которые предложил Владимир Путин.

- Учреждения культуры смогут получить субсидии в 2021-2022 годах на выполнение госзадания не ниже уровня 2019 года.

- Правительство представит предложения о снижении налогов и страховых взносов российским аниматорам. Речь об установлении ставки по налогу на прибыль в размере трех процентов, если учредитель российский, а производство анимационных фильмов идет не менее пяти лет. А также о снижении до 7,6 процента совокупного размера тарифов страховых взносов.

- Будут внесены поправки, по которым в 2020 и 2021 годах организации культуры освободят от авансовых платежей по налогу на прибыль. Сроки уплаты налога за эти периоды будут перенесены на март 2022 года.

- Правительство представит предложения об оказании господдержки в 2021 и 2022 годах российским организациям кинематографии при условии показа на постоянной основе отечественных фильмов.

- В 2021 году будет дополнительная субсидия на видео- и звукозапись спектаклей и концертов для трансляции в виртуальных концертных залах и показа в кинотеатрах.

- Кабмин рассмотрит вопрос о выделении средств в 2021 году на сохранение и развитие кинематографии на уровне не ниже уровня 2019 года.

- В 2021 году библиотеки получат произведения классической и современной российской художественной литературы, энциклопедии, словари и справочники, рецензируемые биографических и научно-популярные издания, выпущенные в 2019 - 2021 годах отечественными издательствами.

- Библиотеки войдут в перечень социально значимых объектов, которым обеспечивается широкополосный доступ к Интернету в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".

- С 2021 по 2022 годы организации малого и среднего бизнеса, продающие книги для детей и юношества, учебники, просветительскую литературу и справочники, будут признаны социальными предприятиями.

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