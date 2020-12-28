Новости

В Дагестане подозреваемые в терроризме арестованы на два месяца 12:07
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский госпитализирован с COVID 11:58
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году 11:51
Вышел трейлер "мистической утопии" Дмитрия Глуховского "Топи" 11:50
Лукашенко сообщил дату проведения Всебелорусского народного собрания 11:40
Лукашенко: Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 11:32
На месте крушения корабля в Баренцевом море нашли тело погибшего 11:26
Цены на вторичные квартиры установили рекорд роста 11:26
Путин поручил не снижать субсидии учреждениям культуры 11:25
В Швеции на крупнейшей АЭС остановят один из реакторов 11:16
Четыре российских фильма вошли в топ-5 недели по сборам 11:16
Путин поручил обеспечить библиотеки новейшими книгами 11:15
В Китае от Ant Group потребовали перестроить свой бизнес 11:01
В Нижнем Тагиле второклассница погибла во время катания с горки 10:59
Вышел русский трейлер фантастической драмы "Последний неандерталец" 10:57
Путин поручил представить предложения по налоговым льготам для аниматоров 10:54
Валерий Фальков: Дистанционное обучение, в целом, хуже очного 10:52
Реформа госаппарата сократит в федеральных ведомствах 37 заместителей 10:50
ФСБ задержала 28 нелегальных оружейников в 13 регионах России 10:50
Путин поручил поддержать российский кинематограф из-за пандемии 10:41
Медики назвали симптом, указывающий на проблемы с сердцем 10:13
Пассажиропоток на авиатранспорте за 11 месяцев снизился вдвое 10:08
В столице в понедельник установилась морозная и пасмурная погода 09:48
Более полутора тысяч новогодних плакатов украсили Москву 09:46
Пашинян заявил, что в случае посягательств на Армению вмешается Россия 09:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 10:54
Рубрика: Власть

Путин поручил представить предложения по налоговым льготам для аниматоров

Текст: Кира Латухина

Российские производители анимационных фильмов могут получить поддержку в виде снижения налогов и страховых взносов. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству представить предложения о внесении соответствующих поправок в законодательство.

Путин поручил поддержать российский кинематограф из-за пандемии

Речь идет об установлении ставки по налогу на прибыль в размере трех процентов для организаций кинематографии, учрежденных российскими гражданами и юридическими лицами. Есть условие - они должны производить анимационные фильмы на протяжении не менее пяти лет.

Вторая мера налоговой поддержки, которую предстоит проработать кабмину, - это снижение до 7,6 процентов совокупного размера тарифов страховых взносов для таких организаций.

Доклад президенту нужно представить до 15 марта.

Еще Владимир Путин поручил внести поправки, по которым в 2020 и 2021 годах организации культуры (в том числе негосударственные, занимающиеся постановкой театральных, оперных и балетных представлений) освобождаются от авансовых платежей по налогу на прибыль. Сроки уплаты налога за эти периоды должны быть перенесены на март 2022 года.

Власть Работа власти Экономика Финансы Налоги Культура Кино и ТВ Анимация Президент

Главное сегодня

Путин поручил поддержать российский кинематограф из-за пандемии
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году
ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на арматуру
Москвичей старше 60 лет приглашают на прививку от коронавируса
Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие