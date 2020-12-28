Путин поручил представить предложения по налоговым льготам для аниматоров

Российские производители анимационных фильмов могут получить поддержку в виде снижения налогов и страховых взносов. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству представить предложения о внесении соответствующих поправок в законодательство.

Речь идет об установлении ставки по налогу на прибыль в размере трех процентов для организаций кинематографии, учрежденных российскими гражданами и юридическими лицами. Есть условие - они должны производить анимационные фильмы на протяжении не менее пяти лет.

Вторая мера налоговой поддержки, которую предстоит проработать кабмину, - это снижение до 7,6 процентов совокупного размера тарифов страховых взносов для таких организаций.

Доклад президенту нужно представить до 15 марта.

Еще Владимир Путин поручил внести поправки, по которым в 2020 и 2021 годах организации культуры (в том числе негосударственные, занимающиеся постановкой театральных, оперных и балетных представлений) освобождаются от авансовых платежей по налогу на прибыль. Сроки уплаты налога за эти периоды должны быть перенесены на март 2022 года.