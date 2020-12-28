Путин проведет серию телефонных разговоров с коллегами до конца года

Ближайшие три дня президент проведет у телефона: Владимир Путин поздравит коллег с новогодними праздниками и обсудит ряд важных вопросов.

"С сегодняшнего дня начинается серия активной телефонной дипломатии", - объявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Помимо поздравлений с Новым годом и Рождеством, как правило, это хорошая возможность еще раз просмотреть, проговорить двусторонние отношения, обсудить проблемы, наметить планы контактов, пояснил представитель Кремля.

В ближайшие предновогодние дни "достаточно много телефонных разговоров запланировано", заключил Песков.