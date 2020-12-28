Путин запретил членам Совбеза открывать зарубежные счета

Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил членам Совета безопасности РФ открывать счета в иностранных банках и иметь иностранное гражданство.

Документ касается зампреда, секретаря, постоянных членов и членов Совета безопасности. В порядке, установленном федеральным законом, им запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России. Изменения вносятся в положение о Совбезе.

Кроме того, согласно указу, членами Совета безопасности РФ не смогут быть лица, уже имеющие счета за рубежом и двойное гражданство. Указанные должности могут занимать лишь "граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

Указ стал следствием закона, запрещающего членам Совбеза РФ иметь зарубежные счета. Его президент подписал в начале ноября. Изменения были поддержаны в рамках реализации поправок в Конституцию, которые одобрили граждане в ходе общероссийского голосования. Кроме того, задачи Совета безопасности расширяются. Согласно указу, он, в числе прочего, будет готовить для главы государства предложения "о мерах по поддержанию гражданского мира и согласия в стране, об охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности".

Также Совбез будет координировать работу федеральных и региональных органов исполнительной власти по исполнению решений президента в указанных сферах.