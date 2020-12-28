Депутат МГД Метлина предупредила пенсионеров о новых мошеннических схемах

Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предупредила об усилившейся активности мошенников, которые предлагают пожилым людям обработку вентиляции от коронавируса.

По ее словам, способов обмануть пожилых очень много: им постоянно предлагают "волшебные" лекарства и устройства, навязывают приборы, которые якобы спасут от всех бед. "В период пандемии москвичи преклонного возраста в еще большей опасности: пенсионеры находятся на самоизоляции, а дети не могут их навещать из-за страха занести инфекцию, поэтому не всегда есть возможность оградить своих близких от злоумышленников, - объяснила депутат агентству "Москва". - На этом фоне мошенники становятся еще более активными. Теперь в их арсенале еще и "обработка вентиляции в квартире от коронавирусной инфекции" и установка специальных "фильтров". Такие фиктивные услуги в Москве оцениваются едва ли не в 60 тысяч рублей.

По словам Метлиной, нужно проявлять бдительность. "Доказать, что это мошенничество, довольно сложно, так как эти граждане оформляют все по закону - подписывают договор, оформляют платежные документы. Все как у обычных дезинфекторов, только по чудовищным ценам, - говорит она. - Вернуть свои деньги, наказать преступников в таком случае очень непросто. Но это не отменяет того факта, что это циничный обман доверчивых, тревожащихся за здоровье пенсионеров".