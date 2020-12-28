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28.12.2020 02:20
Рубрика: Экономика

Первые ласточки

С машинистами составы на МЦК поведут женщины - их помощники
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 293(8347)
С 1 января 2021 года в России официально станут доступными женщинам две новые профессии: помощник машиниста и машиниста поезда. Но чтобы стать машинистом, надо минимум два года поработать помощником. В столице завершается обучение первых четырех помощников машинистов женского пола. С 28 декабря на Московском центральном кольце они уже будут помогать обеспечивать безопасность подвижных составов. Почему девушки пришли в профессию, которая считалась чисто мужской, выяснил корреспондент "РГ".
Фото: Аркадий Колыбалов
Машинистам поездов будет помогать система на базе искусственного интеллекта

На рекламу о наборе женщин на обучение профессии "помощник машиниста электропоезда" откликнулось более двух десятков москвичек. Но отбор медиков и психологов прошли всего четверо: самой юной - 20 лет. "Училась в колледже ж/д транспорта, но тогда эта профессия была мужская, - рассказывает "РГ" 20-летняя Ширин Сатарова. - Как увидела объявление, пошла". В кабине поезда ее главная задача - помогать машинисту: следить за работой приборов, вовремя устранять неисправности. Например, уметь отключать на колесе заклинившие тормоза, быстро устранять другие электрические и механические неисправности, сцеплять поезда, или, как тут говорят, "навешивать сцепку", в том числе и для эвакуации.

В помощники машиниста берут девушек с идеальным зрением и устойчивой психикой

Как рассказал "РГ" начальник Московской дирекции скоростного сообщения Сергей Пономаренко, обучение длится полгода: теория началась с 10 августа, а с 18 декабря уже практика. "С 28 декабря выпускаем уже в реальные условия на поезда кольца. Пока они будут третьими в локомотивной бригаде, то есть их работу будут курировать машинист и уже работающий помощник машиниста. А после экзамена в конце января приступят уже к самостоятельной работе", - сказал Бондаренко. Машинисты-инструкторы верят в своих подопечных. Как рассказал "РГ" один из них, Сергей Каримов, важен не пол помощника, а его умения. Его коллега Роман Щегольков, добавил, что приход девушек должен внести позитивную ноту в работу локомотивной бригады и повысить престиж профессии, тем более что они первые "ласточки" на "Ласточках".

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