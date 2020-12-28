Москвичи положительно оценили меры поддержки бизнеса в пандемию

НАФИ и Аналитический центр Москвы провели исследование и выяснили, как жители столицы оценивают экономическое развитие своего города.

По мнению горожан, экономическая политика направлена на поддержку бизнеса - так считают большинство опрошенных (59%). Они также оценили достижения в области развития интернет-сервисов для бизнеса (56%) и положительно охарактеризовали качество самих госуслуг для предприятий (70%). Почти каждый третий уверен: развивать бизнес в российской столице безопасно и комфортно.

Меры поддержки бизнеса во время пандемии - наиболее востребованная тема при оценке экономической политики. Так, 59% респондентов рассказали, что внимательно следили за перечнем мер поддержки бизнеса. При этом осведомленность о полном списке находится на среднем уровне, поэтому москвичи хотели бы обладать большей информацией, как правительство города может им помочь. При этом 58% опрошенных оценили благотворно проводимые меры: 25% дали высокие оценки, а 33% - средние.

"В период максимальных ограничений нам удалось стабилизировать экономическую ситуацию в городе. Основным инструментом поддержки экономики стали четыре пакета антикризисных мер на общую сумму около 90 миллиардов рублей, которые были разработаны на основании предложений бизнеса, - сказал ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В их числе налоговые отсрочки, освобождение от арендных платежей, субсидии и гранты, льготное кредитование, которые продолжают действовать до конца этого года. В том числе благодаря мерам поддержки экономика города адаптировалась к работе в сложившихся условиях и на текущий момент большинство отраслей демонстрируют восстановительный рост", - отметил он.