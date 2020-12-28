Отели Подмосковья примут гостей только при наличии тестов COVID-19

В период с 28 декабря по 15 января заселиться в гостиницы, расположенные на территории Московской области, постояльцы смогут только при наличии отрицательного теста на новую коронавирусную инфекцию. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале регионального правительства.

Тест на коронавирус методом ПЦР должен быть получен не ранее чем за три дня до планируемого посещения, а методом ИФА - не ранее чем за пять дней, пишет ТАСС.

А чтобы собраться на праздник в ресторанах или барах Подмосковья у всех гостей мероприятия также должны быть справки, подтверждающие отсутствие коронавирусного заболевания. Это требование будет действовать в период с 31 декабря и на протяжении всех зимних каникул.