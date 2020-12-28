В 2021 году подмосковные власти обещают решить вопрос о предоставлении скидок на проезд в поездах "Ласточка" для льготных категорий жителей. Об этом сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова.

"Ласточки" в Московском регионе появились не больше пяти лет назад, но сразу полюбились пассажирам. Поезда повышенной комфортности развивают скорость до 150 километров в час, пропускают часть остановок и, к примеру, от Москвы до Клина доезжают за 55 минут вместо полутора часов, привычных для пассажиров обычных электричек. Одна проблема: льготным категориям жителей Подмосковья "Ласточки" недоступны. Точнее, доступны, но за полную стоимость билета, которая, конечно же, выше, чем у простых электропоездов. В то время как московские льготники за проезд в "Ласточках" не платят.

"Мы же все понимаем, что ни одна льгота не предоставляется просто так, за все платит бюджет того региона, чьи жители пользуются льготами", - говорит Кротова. До настоящего времени субсидировать льготникам поездки на "Ласточках" у подмосковного бюджета возможности не было. Однако после того, как власти Москвы и области заявили о создании единой системы оплаты проезда на общественном транспорте, эксперты начали говорить и о необходимости объединения и тарифной политики. В частности, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что для корректной работы единой билетной системы нужно единое тарифное пространство.

"Сейчас наблюдается дисбаланс - областные пенсионеры в отличие от московских не имеют льгот на проезд в скоростных поездах. Многие жалуются на это - в том числе и главе государства", - констатирует Зотов.

Впрочем, как утверждает Кротова, над решением этого вопроса в области работают. "Мы ведем переговоры с перевозчиком. Думаем, что в 2021 году удастся установить для льготных категорий жителей Московской области скидку в 50% на проезд в "Ласточках", - заявила она, добавив, что скидки будут предоставляться не только пенсионерам, но и всем, кто имеет право льготной оплаты проезда на общественном транспорте.