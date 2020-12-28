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28.12.2020 11:36
Рубрика: Общество

Ректоры вузов - участников Проекта 5-100 подвели итоги года

Текст: Мария Агранович
В этом году завершается Проект 5-100 - масштабная программа повышения конкурентоспособности российских университетов. Проект стартовал в мае 2013 года и за семь лет вывел в лидеры образования 21 университет. На смену Проекту 5-100 приходит долгосрочная Программа стратегического академического лидерства, куда будут отобраны более ста вузов.

Сегодня ректоры университетов Проекта 5-100 подводят итоги участия в проекте, а также в целом этого непростого года.

Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС":

- 2020 год стал непростым для нашего университета, страны и мира в целом. Нам всем пришлось жить и работать в сложных условиях, эпидемиологическая ситуация повлияла на все сферы деятельности вуза. Благодаря системной и эффективной работе всего коллектива университета удалось решить самые сложные задачи. Как и другие вузы, мы организовали образовательный процесс в новом, смешанном формате с применением цифровых технологий, постарались помочь каждому студенту освоить учебный план. В это же время наши ученые и преподаватели создавали новые образовательные программы по приоритетным направлениям подготовки, в том числе с академическими и бизнес-партнерами. Приемная кампания 2020 года впервые прошла полностью дистанционно и стала для вуза самой успешной за последние годы.

В этом году заканчивается Проект 5-100. Университет завершает его в первой группе абсолютных лидеров. За годы участия в проекте у нас создано более 30 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, которые по результатам открытых международных конкурсов возглавили ведущие российские и зарубежные ученые. Нам удалось значительно увеличить объем научных исследований. Вуз продемонстрировал достойные результаты и в международных рейтингах: МИСиС входит в ТОП-50 предметного рейтинга QS "Инжиниринг - Горное дело", в ТОП-100 предметного рейтинга ARWU по направлению "Инжиниринг - Металлургия". По итогам 2020 года вуз - в группе 101+ предметного рейтинга QS "Материаловедение".

Виктор Шелудько, ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ":

- Мы приступили к реализации Стратегии развития университета до 2030 года - это продолжение программы повышения конкурентоспособности университета, которую вуз реализовывал в рамках Проекта 5-100.

Фото: iStock
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Получила развитие цифровая среда университетского кампуса: мы стали активно внедрять интеллектуальные технологии, опираясь на решения в области искусственного интеллекта (ИИ), полученные учеными университета.

Главным трендом года, несмотря на пандемию и вынужденное социальное дистанцирование, стала интеграция. ЛЭТИ в составе консорциума вузов и научных организаций выиграл конкурс на создание Научного центра мирового уровня - Павловского центра "Интегративная физиология - медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости". Наша роль в консорциуме связана с математическими исследованиями в области ИИ и моделированием, неинвазивными методами регистрации параметров человека и мобильными технологиями мониторинга и коррекции состояния человека, а также аппаратно-программными решениями для исследования и воспроизведения когнитивных способностей человека.

В 2020 году ЛЭТИ вошел в состав научно-образовательного центра (НОЦ) "Инженерия будущего": здесь мы также будем развивать медицинские технологии и искусственный интеллект.

Значимой для вуза стала победа в конкурсе мегагрантов Правительства РФ - поддержан проект ученых ЛЭТИ по созданию резервуарных компьютеров на принципах магноники как новое направление искусственных нейронных сетей.

Но главный ориентир для нас в 2021 году - Программа стратегического академического лидерства. Мы готовим свою заявку и будем бороться за право называться ведущим национальным университетом.

Михаил Федорук, ректор Новосибирского государственного университета, академик:

- НГУ успешно завершает участие в программе 5-100 в лидирующей группе и входит в 2021 год как ключевой элемент экосистемы новосибирского Академгородка.

Биотехнологический НОЦ, суперкомпьютерный центр, новосибирский ИНТЦ, а также СКИФ, Математический центр в Академгородке и Институт генетических технологий - университет выступает центром подобных интеграционных и стратегических проектов.

Важное достижение - разработка комплексной концепции развития кампуса, которая предполагает организацию нового уровня жизненного пространства для всего Новосибирского научного центра, в том числе реновацию и строительство ряда кампусных объектов.

Ректор МГУ рассказал, сколько средств направили на развитие вуза за 10 лет

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