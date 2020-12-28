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28.12.2020 13:59
Рубрика: Власть

Собянин открыл три детские поликлиники после реконструкции

Текст: Любовь Проценко
Сразу три детских поликлиники, расположенные в разных концах столицы, открылись сегодня после комплексной реконструкции. Одну из них - в Проточном переулке, могут оценить мамы и папы с детьми, проживающие в районе Арбат, вторая находится в Северном Тушино, на бульваре Яна Райниса, 4. А третью - в районе Чертаново Южное, на улице Чертановской, 62 корпус 2, в режиме видеоконференции открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Пациентов во время перестройки принимала головная поликлиника N 98 на улице Дорожной. А сегодня они пришли на прием уже в обновленную поликлинику.

"Масштабная программа реконструкции московских поликлиник принесла свои первые результаты, - сказал глава города. - Сегодня мы открываем три детские поликлиники, в которых для маленьких пациентов, их родителей и врачей создана комфортная среда качественно нового уровня".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Мэр напомнил, что в планах столичного правительства не просто отремонтировать, а привести в соответствие с московскими стандартами 137 поликлиник города. Десятки из них уже находятся в работе. "Так что в ближайшие годы мы приведем в порядок треть поликлинического фонда Москвы - именно те поликлиники, которые больше всего нуждаются в реконструкции", - сказал Собянин.

Трехэтажное здание поликлиники на улице Чертановской не такое уж и старое - построено в 1974 году. Но новым стандартам, конечно же, давно не отвечает. Строители круглосуточно работали над его новым обликом девять месяцев. И сейчас детскую поликлинику не узнать ни внешне, ни изнутри. Обновленный фасад превратил ее из стандартной трехэтажки советских времен в современную постройку с новыми окнами, дверными проемами, лифтами. Заменены и все инженерные коммуникации - отопления, электроснабжения, водообеспечения, вентиляции.

Закуплено 877 единиц современного медицинского оборудования, среди которого рентгеновский комплекс и аппарат УЗИ по контрактам жизненного цикла. Появилось и другое новое оборудование. Работают кабинеты ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, электросветолечения, массажа. Прием ведут участковые педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, детский хирург, а также специалисты - невролог, травматолог-ортопед. Кабинеты для них теперь обустроены так, чтобы не было очередей.

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