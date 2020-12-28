Столичные археологи в этом году нашли более 15 тысяч артефактов. В их числе - старинные монеты, посуда, парфюмерные флаконы и бутылки из-под спиртного.

"Праздничную" коллекцию находок показали журналистам. Многие из "новогодних" артефактов нашли при реставрации кинотеатра "Художественный". К примеру, там обнаружили бутылку из-под шампанского конца XIX - начала ХХ веков. Она пролежала в земле примерно 120 лет. По форме мало чем отличается от современной. "Можно предположить, что кто-то приобрел бутылку в одном из московских магазинов, чтобы встретить Новый,1900 год", - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Шампанского внутри, увы, не оказалось. Жидкость в небольших количествах, но уже другого характера, сохранилась в парфюмерном флаконе конца XIX - начала ХХ веков.

Найдены на территории кинотеатра также фрагменты фаянсовой и фарфоровой посуды с клеймами заводов, принадлежавших семье промышленника и предпринимателя Матвея Кузнецова. В свое время он основал одно из крупнейших в Российской империи производств, предприятия которого в разных городах выпускали дорогую посуду.