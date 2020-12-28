В Москве электронными госуслугами воспользовались более 1,8 миллиарда раз

"Создание цифровых экосистем, в которых на единой платформе собраны все услуги и сервисы - мировой тренд. И Москва - один из лидеров в этом направлении. Теперь многие повседневные вопросы можно решить без похода в госучреждение. В столице в электронном виде предоставляется свыше 370 услуг и сервисов. За все время москвичи воспользовались ими больше 1,8 миллиарда раз", - сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, современная цифровая среда города позволяет москвичам решить практически любой вопрос онлайн и носит максимально прикладной характер. Человеку не надо разбираться, в какое ведомство обратиться в той или иной ситуации, собирать многочисленные справки и использовать разные ресурсы для каждой задачи. Почти все необходимые услуги можно получить на mos.ru.

Зарегистрированные на портале жители столицы могут оплачивать коммуналку, оформлять документы, пользоваться медицинскими сервисами и многое другое. Только с начала 2020 года при оказании госуслуг у москвичей не пришлось запрашивать более 70 миллионов документов. Это значит, что горожанам не понадобилось лишний раз обращаться в какое-либо ведомство за справкой или другим документом - учреждения получили их самостоятельно посредством электронного взаимодействия. Развитая цифровая экосистема позволила Москве сохранить высокое качество услуг и во время пандемии.

В этом году на mos.ru появились новые сервисы и возможности. Например, был серьезно усовершенствован каталог услуг. Чтобы найти нужную услугу, достаточно просто ввести ключевые слова - "запись к врачу", "электронный дневник", "благотворительность". В сервисе "Мои платежи" добавилась возможность создавать шаблоны для повторяющихся операций (например, для пополнения карты "Тройка") и настраивать автоплатежи - в частности, за коммунальные услуги.

Еще одним полезным нововведением стало расширение функционала суперсервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Теперь участникам программы в личном кабинете, по электронной почте и СМС приходят уведомления об этапах переселения. Сервис сообщает о начале переселения дома, отправляет письма с предложением новой квартиры и уведомляет о каждом следующем важном этапе.