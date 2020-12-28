В Москве ребенка чуть не продали в сексуальное рабство

В столице задержана женщина, которая пыталась продать дочь в сексуальное рабство.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве, оперативники заметили объявление о продаже ребенка, которое жительница Тюмени оставила в интернете. Сотрудники уголовного розыска и следователи назначили "сделку" в одной из столичных гостиниц. Получив миллион рублей, 37-летняя женщина передала дочь "покупателям" и тут же была задержана.

Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ - "Продажа несовершеннолетнего". Подозреваемую допрашивают, скоро ей изберут меру пресечения.