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28.12.2020 23:54
Рубрика: Происшествия

В Москве ребенка чуть не продали в сексуальное рабство

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице задержана женщина, которая пыталась продать дочь в сексуальное рабство.

В Москве применили спецсредства, чтобы пресечь антикоронавирусную вечеринку

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве, оперативники заметили объявление о продаже ребенка, которое жительница Тюмени оставила в интернете. Сотрудники уголовного розыска и следователи назначили "сделку" в одной из столичных гостиниц. Получив миллион рублей, 37-летняя женщина передала дочь "покупателям" и тут же была задержана.

Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ - "Продажа несовершеннолетнего". Подозреваемую допрашивают, скоро ей изберут меру пресечения.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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