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28.12.2020 02:43
Рубрика: Общество

Любовь греет

В парке "Зарядье" прошли первые свадебные церемонии
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 293(8347)
Все больше молодоженов в столице предпочитают провести главную церемонию своей жизни в необычном месте. За несколько дней до Нового года список из более 30 экзотических площадок пополнился парком "Зарядье". Здесь новобрачные могут выбрать даже экстремальные места - ледяную пещеру и флорариум. Именно там в последнюю пятницу уходящего года пары признались друг другу в любви и обменялись кольцами. Корреспонденты "РГ" побывали на месте и узнали, почему для своего торжества москвичи выбирают такие необычные площадки.

Надежда Рогова и Сергей Вербицкий уже давно созрели для создания семьи, но сначала планировали скромную регистрацию в Шипиловском отделе ЗАГС. Заявление подали онлайн, выбрав для рождения семьи 25 декабря. Буквально за несколько дней влюбленным позвонили и сказали: "Поздравляем! Вы стали участниками пилотного проекта и у вас есть возможность пожениться в парке "Зарядье". Произнести, например, клятву верности в ледяной пещере! Пара согласилась, не раздумывая. "Это один из наших любимых парков Москвы, летом специально приезжаем сюда погулять, но в ледяной пещере не были ни разу. Когда узнала, что температура там от минус четырех до минус девяти градусов, пришлось сменить свадебный наряд - купить теплое платье", - рассказала невеста.

Первая свадьба состоялась на Северном речном вокзале

Небольшая прогулка по белоснежным лабиринтам, сводам, покрытым кристаллами льда... И вот молодожены уже стоят перед ведущей, которой, кстати, тоже пришлось накинуть теплую шаль. Начальник Шипиловского отдела ЗАГС Москвы Светлана Жарова призналась, что пока церемонии в "Зарядье" - эксперимент, необходимый для испытания площадки. К примеру, важно выяснить, сколько времени должна длиться регистрация при минусовой температуре, чтобы никто не замерз. "Сначала было холодно, но, когда услышали музыку и речь, я растаял в этой ледяной пещере", - рассказал Сергей. После регистрации вместе с гостями поднялись на Парящий мост для памятной фотосессии. Не пришлось долго раздумывать над декорациями для своего бракосочетания и Вадиму Зернову с Эльвирой Смагиной. Их регистрация прошла на фоне тропических растений розового флорариума - многоярусной оранжереи.

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