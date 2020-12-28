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28.12.2020 15:54
Рубрика: Общество

В Твери скончался бывший собкор ТАСС Александр Харченко

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Твери на 73-м году жизни скончался ветеран журналистики, поэт, писатель, военный корреспондент Александр Харченко.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, выразившего соболезнования родным и близки покойного, Александр Антонович Харченко считался легендой тверской журналистики.

- Он десятки раз бывал в горячих точках, с риском для жизни вел репортажи из зон вооруженных конфликтов. Искренний и смелый человек, он стал своим в боевом братстве. Тверские журналисты по праву считали Александра Антоновича наставником и старшим товарищем, - сказал глава региона.

По данным правительства Тверской области, после окончания факультета журналистики Ленинградского госуниверситета Александр Харченко работал в Эстонском телеграфном агентстве (отделение ИТАР-ТАСС) и эстонской городской газете, заведовал корреспондентским пунктом ТАСС в Эстонии, с 1992 года был собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС в Тверской области. Много раз бывал в зонах боевых действий и межнациональных конфликтов, больше двадцати раз был командирован в Чечню и в итоге написал книгу "Давайте не встречаться на войне", вышедшую в 2015 году.

В 2019 году была презентована книга Александра Харченко "Я стал частью этой войны…", в основу которой легли проза и стихотворения из репортерского блокнота, а также документальные рассказы о судьбах героев Великой Отечественной войны, написанные со слов очевидцев тех событий.

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