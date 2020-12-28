ВДНХ подготовила новые зимние экскурсии

ВДНХ подготовила праздничный спецпроект с зимними маршрутами и тематическими турами. В экскурсиях, посвященных зимнему сезону, можно поучаствовать бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе ВДНХ, разработаны четыре новые экскурсии: "Экспедиция в Заполярье", "Полярная станция", "Северный путь ВДНХ" и "Если бы в Антарктике построили колхоз". Это новогодние подарки гостям главной выставки страны. Познавательные прогулки пройдут с 1 по 15 января 2021 года. Подготовлены и маршруты для тех, кто хочет лучше познакомиться с архитектурными шедеврами ВДНХ.

Праздничная экскурсия ждет всех, кто выберет маршрут "Новогодняя прогулка по ВДНХ". Гиды расскажут о традициях встречи Нового года и покажут лучшие места для удачных фотоснимков. Все экскурсии проходят по антиковидным правилам. Подробнее о новогодних прогулках можно узнать на сайте ВДНХ.