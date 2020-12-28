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28.12.2020 / 22:33
Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы потребовали закрыть рестораны за час до Нового года

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

В последний день 2020 года все рестораны Москвы должны закрыться в 23.00. Об этом в эфире "России 24" заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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Таким образом, рестораны будут работать в том же режиме, что и сейчас. "Музыкальная программа может сопровождать вечер, но самое главное, чтобы она заканчивалась в 23:00", - подчеркнул Алексей Немерюк.

Что касается катков, то они закроются в 22.00 31 декабря. Как обычно, будут проводиться рейды по соблюдению антиковидных требований.

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