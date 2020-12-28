Власти Подмосковья не будут ужесточать ограничения на Новый год

В Московской области власти не собираются усиливать антиковидные меры в период новогодних праздников. Об этом заявил в эфире "России 1" губернатор Андрей Воробьев.

Регион подтвердил готовность принять туристов в пансионатах, ресторанах, горнолыжных центрах. Инфраструктура для этого полностью готова. Как уже писала "РГ", у постояльцев пансионатов будут требовать справку, подтверждающую отсутствие коронавируса.

Также на каникулах продолжат работу пункты вакцинации от коронавируса. Предусмотрены лишь два выходных дня - 1 и 7 января.