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28.12.2020 05:56
Рубрика: Власть

Дегтярев назначил нового главу минсоцзащиты Хабаровского края

Текст: Артем Красиков

Исполняющим обязанности министра социальной защиты населения Хабаровского края назначен Александр Дорофеев.

Дегтярев назвал имя нового министра здравоохранения Хабаровского края

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. Отмечается, что Дорофеев работает муниципальным и государственным служащим с 2001 года. В последнее время работал заместителем министра - начальником управления по работе с инвалидами, ветеранами и гражданами пожилого возраста.

Его кандидатура согласовал глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Бывший региональный министр Светлана Петухова покинула свой пост в связи с выходом на пенсию.

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