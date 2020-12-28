Дегтярев назначил нового главу минсоцзащиты Хабаровского края

Исполняющим обязанности министра социальной защиты населения Хабаровского края назначен Александр Дорофеев.

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. Отмечается, что Дорофеев работает муниципальным и государственным служащим с 2001 года. В последнее время работал заместителем министра - начальником управления по работе с инвалидами, ветеранами и гражданами пожилого возраста.

Его кандидатура согласовал глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Бывший региональный министр Светлана Петухова покинула свой пост в связи с выходом на пенсию.