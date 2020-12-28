В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

В Приморском крае с 29 декабря по 2 января в центральных, западных и южных районах ожидается резкое похолодание. Температура упадет на семь и более градусов ниже обычной нормы.

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, в регион придет арктическая холодная воздушная масса. Значительных снегопадов не ожидается. Небольшой снег может пройти лишь в середине недели.

Во Владивостоке днем будет до минус 18 градусов, а ночью столбик термометра упадет до 22 градусов мороза. Ощущение холода усилит северный ветер.

В горных районах ожидается до минус 38 градусов. На побережье 15-21 градус ниже нуля.