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28.12.2020 08:02
Рубрика: Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

Текст: Артем Красиков

В Приморском крае с 29 декабря по 2 января в центральных, западных и южных районах ожидается резкое похолодание. Температура упадет на семь и более градусов ниже обычной нормы.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба Примгидромета, в регион придет арктическая холодная воздушная масса. Значительных снегопадов не ожидается. Небольшой снег может пройти лишь в середине недели.

Во Владивостоке днем будет до минус 18 градусов, а ночью столбик термометра упадет до 22 градусов мороза. Ощущение холода усилит северный ветер.

В горных районах ожидается до минус 38 градусов. На побережье 15-21 градус ниже нуля.

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