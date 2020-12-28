Когда у Мариам Хузеевны появился кашель, родственники (помимо сына и дочери у нее - пять внучек и 17 правнуков) хотя и вызвали врача на дом, были уверены, что речь идет о банальной простуде. Но когда у Мариам-апы началась одышка, сразу вызвали "скорую". Так долгожительница оказалась на больничной койке. В тот момент ее состояние оценивалось как среднетяжелое. Компьютерная томография показала 25-процентное поражение легких.
По словам заместителя главврача РКИБ Юлии Созиновой, более половины пациентов госпиталя с COVID - люди старше 60 лет. Но столетних больных среди них до сих пор не было. Потому отношение к Мариам-апе было особенное - почти как к хрустальной вазе. Ее состояние медработники контролировали 24 часа в сутки, организовав для этого индивидуальный сестринский пост.
Врачи уверены, что победить коронавирус Мариам Хузеевне во многом помог ее характер. "Это очень позитивный и жизнерадостный человек, - рассказал лечащий врач долгожительницы Алмаз Хакимов. - Она всегда всем улыбалась и почти ни на что не жаловалась. Отдышится - и продолжает разговор. Мы даже ставили ее в пример тяжелым больным, чтобы, глядя на нее, они настраивались на выздоровление".
Свой сто первый день рождения Мариам-апе пришлось отмечать в больнице. По такому поводу 25 декабря медперсонал РКИБ устроил для пациентки небольшое торжество, подарил цветы. А буквально через пару дней Мариам Хузеевна, полностью излечившись от COVID-19, отправилась домой. "Слава Богу, я еще жива-здорова, - улыбаясь, сообщила всем Мариам-апа. - Спасибо врачам, они так хорошо за мной ухаживали!"