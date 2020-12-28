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28.12.2020 19:14
Рубрика: Общество

Победа на все сто

В Татарстане от коронавируса вылечили 101-летнюю женщину
Текст: Ольга Кондрева (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
В Казани медики помогли победить коронавирусную инфекцию женщине, которой на днях исполнился 101 год. В стенах Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) вдова ветерана Великой Отечественной войны Мариам Надершина, более сорока лет проработавшая на пороховом заводе, пробыла всего восемь дней. Несмотря на то что женщина страдает гипертонической болезнью и сахарным диабетом, ей удалось избежать осложнений от COVID-19.

Когда у Мариам Хузеевны появился кашель, родственники (помимо сына и дочери у нее - пять внучек и 17 правнуков) хотя и вызвали врача на дом, были уверены, что речь идет о банальной простуде. Но когда у Мариам-апы началась одышка, сразу вызвали "скорую". Так долгожительница оказалась на больничной койке. В тот момент ее состояние оценивалось как среднетяжелое. Компьютерная томография показала 25-процентное поражение легких.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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По словам заместителя главврача РКИБ Юлии Созиновой, более половины пациентов госпиталя с COVID - люди старше 60 лет. Но столетних больных среди них до сих пор не было. Потому отношение к Мариам-апе было особенное - почти как к хрустальной вазе. Ее состояние медработники контролировали 24 часа в сутки, организовав для этого индивидуальный сестринский пост.

Врачи уверены, что победить коронавирус Мариам Хузеевне во многом помог ее характер. "Это очень позитивный и жизнерадостный человек, - рассказал лечащий врач долгожительницы Алмаз Хакимов. - Она всегда всем улыбалась и почти ни на что не жаловалась. Отдышится - и продолжает разговор. Мы даже ставили ее в пример тяжелым больным, чтобы, глядя на нее, они настраивались на выздоровление".

Отношение к Мариам-апе в больнице было особенное - почти как к хрустальной вазе

Свой сто первый день рождения Мариам-апе пришлось отмечать в больнице. По такому поводу 25 декабря медперсонал РКИБ устроил для пациентки небольшое торжество, подарил цветы. А буквально через пару дней Мариам Хузеевна, полностью излечившись от COVID-19, отправилась домой. "Слава Богу, я еще жива-здорова, - улыбаясь, сообщила всем Мариам-апа. - Спасибо врачам, они так хорошо за мной ухаживали!"

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