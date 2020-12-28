Автовладелец отсудил 100 тысяч рублей у коммунальщиков

Суд взыскал 100 тысяч рублей компенсации с домоуправляющей компании за лед, упавший на автомобиль с крыши здания, в котором находится офис коммунальщиков.

Мужчина припарковал свой BMW X6 рядом с домом N 6 по улице Ульянова в Нижнем Новгороде. На автомобиль с крыши свалился снег со льдом. "Как было установлено судом, техническое обслуживание дома осуществляет "ДУК Нижегородского района", которая не провела надлежащую очистку крыши, в связи с чем механические повреждения автомобиля истца возникли по вине ответчика", - пояснили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Интересно, что по адресу Ульянова, 6, находится "домоуправляющая компания", которая отвечает за очистку кровель.

Буквально на следующий день после неприятной истории Госжилинспекция рапортовала, что в области проверено состояние 11 тысяч крыш, нарушения обнаружены на 1236 зданиях, а нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более двух миллионов рублей.

Интересно, что по адресу Ульянова, 6, находится компания, которая отвечает за очистку кровель

Адвокат Олеся Шулева, у которой "РГ" поинтересовалась судебными перспективами исков по подобным инцидентам, посоветовала первым делом вызвать полицию и найти двух свидетелей, чтобы они зафиксировали произошедшее. Полиция составит протокол осмотра места происшествия и вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти материалы послужат впоследствии доказательствами, подтверждающими обстоятельства причинения вреда, в суде. Если машина двигалась во время падения сосулек или схода снега, необходимо вызывать ГИБДД. Следующий шаг - обратиться к независимому эксперту и оценить размер ущерба. На осмотр нужно вызвать обслуживающую дом управляющую организацию. Третий шаг - написать претензию в управляющую компанию (или лицу, причинившему вред) с просьбой добровольно компенсировать вред. Потом обратиться в суд.