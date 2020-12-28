Российские и британские ученые разработают биосовместимые имплантаты

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета и Университета Лафборо из Великобритании начали совместную разработку биосовместимых имплантатов нового поколения.

- Новые имплантаты должны максимально напоминать внутреннюю структуру и биологические функции живых тканей, обеспечивать необходимую прочность и не отторгаться. Цель нашего проекта - создать для этих изделий материалы с оптимальными свойствами и структурой, а также изучить их поведение после вживления, - пояснил профессор механики материалов Школы механики, электротехники и машиностроения имени Вольфсона Университета Лафборо Вадим Зильбершмидт.

Реализовать проект планируется за три года на средства гранта правительства РФ в размере 90 миллионов рублей. В рамках проекта в ПНИПУ будет создана лаборатория мирового уровня, где международная команда ученых будет изучать механику биосовместимых материалов и устройств.

Напомним, биосовместимые имплантаты сегодня востребованы во многих областях медицины: травматологии, ортопедии, хирургии, нейро- и кардиохирургии, тканевом инжиниринге и эндопротезировании. К ним, например, относятся скаффолды - временные каркасы для восстановления тканей (рассасываются в организме после вживления) и стенты - трубки для расширения артерий при атеросклерозе.