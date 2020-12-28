Самарские ученые испытали виброзащиту для новой ракеты "Союз-5"

Ученые Самарского исследовательского университета испытали виброизоляторы, которые изготовили для новой ракеты-носителя "Союз-5". Образцы успешно подтвердили заявленные инженерами характеристики, сообщили "РГ" в понедельник в пресс-центре вуза.

Для снижения вибрационных и ударных нагрузок в ракете-носителе "Союз-5" вуз изготовил более 300 виброизоляторов. Их конструктивные особенности и разработанный самарскими учеными материал - металлический аналог резины - способны выдерживать экстремальные вибрационные и ударные нагрузки, без которых не обходится запуск космического аппарата и вывод на орбиту. Виброизоляторы нивелируют разрушительное воздействие таких неизбежных нагрузок на сложную и высокочувствительную бортовую аппаратуру.

Ну и, конечно, они должны обеспечить сохранность конструкций ракеты, ее приборов, автоматики и во время транспортировки ракеты к космодрому. В процессе испытаний в лаборатории создавались различные виды нагрузок: прежде всего вибрация, линейные ускорения и перегрузки.

Испытания еще раз продемонстрировали, что созданный для использования в космосе новый материал способен существенно ослабить вибрацию. Кроме того, ему "комфортно" в агрессивных средах, при высоких и низких температурах, повышенной влажности, радиации и других неблагоприятных внешних воздействий. Демпферы на основе "металлической резины" превосходят по надежности известные в России и за рубежом аналоги.