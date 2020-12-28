В Башкирии ограничат продажу алкоголя в январские каникулы

В первой декаде января 2021 года продажа спиртного по всей Башкирии будет ограничена.

- Продажа алкоголя в дни январских каникул была регламентирована в декабре 2019 года. Установленный законом порядок сохраняется, - пояснил председатель Государственного собрания - Курултая РБ Константин Толкачев. - Один день - 3 января - будет действовать полный запрет на торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, с 4 по 6 января продажа будет ограничена периодом с 10 до 14 часов.

Это вынужденная мера, но, как показала практика, действенная. Ежегодно именно в январе регистрировалось наибольшее количество смертей, так или иначе связанных с употреблением алкоголя. 1-3 января происходило больше всего отравлений, причем пик приходился на 3-е число. 5-7 января учащались алкогольные психозы, которые порой приводили к суицидам и убийствам. Увеличивалось количество травм и несчастных случаев, а также пожаров, вызванных курением или неосторожным обращением с огнем в состоянии опьянения.

Но в январе 2020-го, когда начал действовать новый порядок продажи спиртного, смертность от алкогольного отравления снизилась на 70 процентов. В четыре раза уменьшилось количество погибших при пожарах, причем только один из пяти находился в нетрезвом состоянии. 1-8 января объем продажи спиртного в республике сократился на 27 процентов.