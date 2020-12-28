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28.12.2020 09:52
Рубрика: Общество

Филологи рассказали, как правильно поздравлять с Новым годом

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Эксперты "Тотального диктанта" провели в режиме онлайн предновогоднюю дискуссионную лекцию, в ходе которой дали ряд рекомендаций по составлению поздравлений. Они рассказали, чем могут отличаться пожелания в Новый год и Рождество в адрес родственников, друзей и коллег.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

По мнению кандидата филологических наук, члена филологического совета "Тотального диктанта" Киры Дружининой, поздравляя кого-то с праздником, будь то Новый год или день рождения, мы используем определенные этические формулы. С одной стороны, устоявшиеся в языке фразы точно не вызовут какой-то негативной реакции, ими можно пользоваться. Но в конечном итоге из-за них пожелания начинают звучать неискренно. Чтобы новогоднее поздравление запомнилось, нужен индивидуальный подход.

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- Выделиться каким-то образом всегда сложнее, нежели отделаться обычной формулой: "поздравляю", затем "желаю" и еще "пусть будет". Важно подумать, что связывает вас с адресатом поздравления, например, в течение этого года. Какие события вас объединяли, как строилась коммуникация с ним, - советует Кира Дружинина.

В поздравлении бизнес-партнеров такая концепция тоже работает. Эксперт рекомендует напомнить получателю, например, о каких-то совместных проектах. И поблагодарить не просто за сотрудничество, а за конкретные успехи. Адресат всегда заметит, что поздравитель потратил время на составление текста и оценит это.

Бизнес-этикет позволяет поздравлять коллег и партнеров заранее, за несколько дней до наступления праздника. Ведь после праздника наступают довольно длинные каникулы. А вот в случае с близкими друзьями дело обстоит несколько иначе. Филологи считают, что хотя поздравление "с наступающим" прочно укоренилось в народной лексике, все же правильнее поздравлять с уже наступившим Новым годом. То есть в первые дни января.

- Можно даже чуть позже поздравить со Старым Новым годом, если кого-то забыли, обошли вниманием. Но конечно затягивать до 1 мая с поздравлениями не стоит, - уверен доктор филологических наук, профессор, председатель Орфографической комиссии РАН Алексей Шмелев.

Есть и непосредственно личная бизнес переписка, когда речь идет о давно сформировавшихся партнерских отношениях. Здесь важен градус личного участия, определенные границы. Лучше избегать разговорных выражений, каких-то дружеских неологизмов, они будут неуместны. Выстраивать речь стоит с точки зрения норм и правил русского языка. При этом в деловом общении непринято поздравлять с Рождеством, этот праздник носит более семейный характер, в отличие от Нового года.

- В XIX веке было принято объезжать важных людей и лично поздравлять с праздником Рождества, - рассказывает Алексей Шмелев. - Нужно было иметь определенную стойкость организма. Сегодня многие общаются с западными коллегами, где принято желать просто "веселого Рождества", но понятно, что это нужно было делать до наступления праздника там, до 25 декабря.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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В случае православного Рождества, по мнению филологов, более принято желать именно "светлого" праздника. Однако если адресат - человек воцерковленый, по-настоящему верующий, лучше подыскать более подходящие формулировки. Так поздравить просто с Рождеством будет не совсем уместно, эта фраза звучит для православных верующих незаконченной. Правильнее говорить "С Рождеством Христовым".

Точно так же как и с Рождеством, со "старым Новым годом" поздравляют, как правило, лишь близких друзей. По мнению Киры Дружининой в бизнес общении это опять же не совсем уместно.

- Хотя внутри коллектива эту дату часто используют как повод всем вместе собраться после каникул, поздравить друг друга и продлить праздничную атмосферу, - говорит эксперт. - Например, знаю, что в Ростове-на-Дону компании часто на такую офисную вечеринку заказывают для сотрудников вареники "с сюрпризом".

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