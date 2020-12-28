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28.12.2020 14:15

Транснефть - Западная Сибирь оказала благотворительную помощь Томскому политехническому университету

 АО "Транснефть - Западная Сибирь" оказало благотворительную помощь ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (НИ ТПУ) в рамках программы долгосрочного взаимодействия. На ремонт учебных помещений и создание многофункциональных учебных комплексов на базе вуза предприятие направило более 10 млн рублей.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

На эти средства выполнен текущий ремонт двух учебных аудиторий Инженерной школы природных ресурсов НИ ТПУ. Модернизированы системы освещения, отопления. Кроме того, обновлена локальная вычислительная сеть аудиторий, установлено новое программное обеспечение, оборудованы компьютерные рабочие места с использованием технологий виртуальной реальности.

На базе аудиторий созданы многофункциональные учебные комплексы с использованием технологий виртуальной реальности (VR). "Мы планируем активно применять технологии VR, например, в части изучения основ промышленной безопасности. Это позволит студентам углублять знания, просчитывать последствия неверно принятых решений, отрабатывать правильные алгоритмы производственных процессов", - пояснил проректор по технологическому развитию и предпринимательству Артём Боев.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Для проведения практических занятий аудитории оснащены специализированным программным обеспечением, шлемами для VR, видеокамерой и виртуальными учебными комплексами по направлению "Эксплуатация и обслуживание объектов нефти и нефтепродуктов".

На сегодняшний день на базе Инженерной школы природных ресурсов действуют три именных лаборатории ПАО "Транснефть" - химического анализа, гидродинамики и неразрушающего контроля. В прошлом году школа была оснащена моделью системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) - аналогом системы, используемой на объектах транспорта нефти. Благодаря модели СИКН студенты, не покидая территории университета, могут обучаться и получать навыки рабочей специальности "оператор товарный", а также расширять знания по автоматизации технологических процессов, метрологии и гидравлике.

Подготовка молодых высококвалифицированных кадров для отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов не единственное направление взаимодействия между ПАО "Транснефть", АО "Транснефть - Западная Сибирь" и НИ ТПУ. На базе Инженерной школы природных ресурсов сотрудники акционерного общества проходят переподготовку и получают дополнительное профессиональное образование. Также вуз и предприятие сотрудничают в области научно-практической работы.

Справка

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (НИ ТПУ) создан на базе высшего учебного заведения, образованного в 1896 году. В вузе обучаются более 13 тысяч студентов из РФ и 48 стран мира. В 2020 году впервые в предметном международном рейтинге QS Subject Engineering в категории "нефтегазовое дело" НИ ТПУ занял 26-е место в ведущем международном рейтинге университетов. Среди российских вузов Томский политехнический университет признан лучшим.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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