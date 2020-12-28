В Иркутске сгорел собачий питомник

В Иркутске в ночь на понедельник начался пожар в собачьем питомнике "К-9". Горело двухэтажное деревянное здание, в котором находился ветеринарный блок с собаками и хранились корма.

Когда на место прибыли спасатели, огнем была охвачена крыша, пламя быстро распространялось, угрожая соседним постройкам.

Пожарные спасли 25 животных. По данным собственника питомника, несколько собак получили ожоги, от угарного газа погиб один щенок.

На месте пожара работают дознаватели МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Уже понятно, что сгорел весь запас корма. Кроме того, огонь лишил питомник собственной "ветеринарки".

Сотрудники питомника на странице в Instagram заявили, что считают ЧП поджогом, потому что, по их словам, после рабочего дня электропитание второго этажа полностью отключается. Иркутяне объявили акцию помощи собакам.