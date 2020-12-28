В Красноярске арестован мужчина, до смерти избивший женщину из-за собаки

Житель Красноярска, которого 24 декабря задержали за зверское избиение случайной прохожей, арестован по решению суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое СУ СКР.

Напомним, ранее ГУ МВД по Красноярскому краю сообщило о нападении на 49-летнюю женщину, которая выгуливала собаку в парке в пять утра. Неизвестный прохожий избил ее настолько жестоко, что женщина скончалась в больнице. У нее осталось двое несовершеннолетних детей.

Нападавшего вскоре задержали - им оказался 25-летний красноярец. По его словам, он набросился с кулаками на прохожую из-за того, что ее собака его облаяла.

Против него возбуждено дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".