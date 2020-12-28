В Кузбассе больше сорока человек получили обморожения на улицах

Новости

Кабмин поможет регионам сохранить аграрные инвестпроекты 13:31
Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации 13:27
Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз 13:24
Поиск пропавших моряков в Баренцевом море осложнил мороз и шторм 13:20
Кабмин добавил средств на образовательные кредиты 13:17
В район кораблекрушения в Баренцевом море вылетел военный Ил-38 13:14
Арестованного мэра Томска Кляйна экстренно перевели в медсанчасть 13:01
Дед Мороз запустит челлендж в TikTok 12:57
Два человека пострадали при взрыве на заводе под Липецком 12:56
Мишустин заявил о продлении льготного автокредитования до конца 2023 года 12:54
Алиса Фрейндлих госпитализирована в Петербурге 12:45
Александр Петров сыграет Сергея Есенина в фильме "Декабрь" 12:44
В Мурманской области открыли горячую линию для близких пропавших моряков 12:39
Мошенники начали обманывать клиентов банков по "новогодней" схеме 12:38
Опрос: Чем вам запомнился 2020-й год 12:36
Додон: Под боком России пытаются зажечь очередной фитиль 12:28
Стала известна дата выхода сериала по прозе Дмитрия Глуховского 12:21
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский госпитализирован с COVID 11:58
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году 11:51
Вышел трейлер "мистической утопии" Дмитрия Глуховского "Топи" 11:50
Лукашенко сообщил дату проведения Всебелорусского народного собрания 11:40
Лукашенко: Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 11:32
На месте крушения корабля в Баренцевом море нашли тело погибшего 11:26
Цены на вторичные квартиры установили рекорд роста 11:26
Путин поручил не снижать субсидии учреждениям культуры 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 12:41
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе больше сорока человек получили обморожения на улицах

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Сорок четыре человека с переохлаждением и обморожениями, включая детей, обратились к медикам на минувших выходных в Кузбассе.

По данным Кузбасского центра медицины катастроф, 19 человек, которые получили холодовые травмы, пришлось госпитализировать. Среди пострадавших были люди в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В Россию пришли экстремальные морозы: дышать тяжело, даже страшно

В регионе уже несколько дней столбик термометра держится ниже отметки минус тридцать градусов по Цельсию. В некоторых районах температура воздуха и вовсе опускалась до минус 50-ти. И это при практически нулевой видимости из-за смога. Еще в пятницу кузбасские власти объявили в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске режим черного неба. Предприятиям на фоне неблагоприятных метеоусловий рекомендовали снизить выбросы в атмосферу.

А видимость на автотрассах ограничивают снежная пыль, туман и выхлопы. Все это влияет на безопасность. Потому спасатели напоминают об элементарных правилах дорожного движения в сильный мороз. Если уж дальние поездки нельзя отложить.

В выходные помощь экстренных служб понадобилась четырем десяткам водителей на федеральных трассах Кемеровской, Новосибирской, и Омской областей. Самая распространенная причина аварийных остановок - перемерзание дизельного и некачественного топлива. Как сообщила пресс-секретарь Федерального управления автодорог "Сибирь" Ольга Коломейцева, чаще всего вышедшие из строя транспортные средства для обогрева и ремонта буксировали к объектам дорожного сервиса или на технические базы. А водителям, которые ждали помощи от своих организаций, обеспечили безопасную стоянку на съездах с трасс и прикрытие с использованием дорожной техники.

По прогнозам синоптиков, уже к вечеру понедельника мороз в Сибири немного ослабнет. А ближе к среде ожидается еще более теплая погода.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область РГ-Видео

Главное сегодня

Путин поручил поддержать учреждения культуры. Главное
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году
ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье пошлинами на арматуру
Москвичей старше 60 лет приглашают на прививку от коронавируса
Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду