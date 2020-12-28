В Кузбассе больше сорока человек получили обморожения на улицах

Сорок четыре человека с переохлаждением и обморожениями, включая детей, обратились к медикам на минувших выходных в Кузбассе.

По данным Кузбасского центра медицины катастроф, 19 человек, которые получили холодовые травмы, пришлось госпитализировать. Среди пострадавших были люди в состоянии алкогольного опьянения.

В регионе уже несколько дней столбик термометра держится ниже отметки минус тридцать градусов по Цельсию. В некоторых районах температура воздуха и вовсе опускалась до минус 50-ти. И это при практически нулевой видимости из-за смога. Еще в пятницу кузбасские власти объявили в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске режим черного неба. Предприятиям на фоне неблагоприятных метеоусловий рекомендовали снизить выбросы в атмосферу.

А видимость на автотрассах ограничивают снежная пыль, туман и выхлопы. Все это влияет на безопасность. Потому спасатели напоминают об элементарных правилах дорожного движения в сильный мороз. Если уж дальние поездки нельзя отложить.

В выходные помощь экстренных служб понадобилась четырем десяткам водителей на федеральных трассах Кемеровской, Новосибирской, и Омской областей. Самая распространенная причина аварийных остановок - перемерзание дизельного и некачественного топлива. Как сообщила пресс-секретарь Федерального управления автодорог "Сибирь" Ольга Коломейцева, чаще всего вышедшие из строя транспортные средства для обогрева и ремонта буксировали к объектам дорожного сервиса или на технические базы. А водителям, которые ждали помощи от своих организаций, обеспечили безопасную стоянку на съездах с трасс и прикрытие с использованием дорожной техники.

По прогнозам синоптиков, уже к вечеру понедельника мороз в Сибири немного ослабнет. А ближе к среде ожидается еще более теплая погода.