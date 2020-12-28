В Кузбассе разрешили массовые праздничные мероприятия на улице

Праздничные массовые гуляния на открытом воздухе разрешили власти Кузбасса.

Согласно опубликованному распоряжению губернатора региона, с 28 декабря по 7 января 2021 года разрешено организовывать и проводить культурные, развлекательные, досуговые, зрелищные мероприятия, связанные с празднованием Нового 2021 года и Рождества Христова.

Участники гуляний в очном формате обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее полутора метров, а работники организаций общепита - требования санитарных норм и правил при оказании услуг.

Между тем гражданам от 65 лет и старше, а также страдающим заболеваниями, которые требуют соблюдения режима самоизоляции, рекомендуют не участвовать в массовых празднествах. В свою очередь, утвержденные планы последних, с указанием места и времени проведения, муниципалитеты должны представить в правительство области сегодня.

По официальным данным на 28 декабря, в Кузбассе выявлено 25 468 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 141 случай прибавился за последние сутки. С начала пандемии скончался 461 человек. 4893 находятся под наблюдением медиков.