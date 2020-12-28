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28.12.2020 07:19
Рубрика: Общество

В Новосибирске прооперировали девушку с "грудью сапожника"

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Специалисты новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина прооперировали 28-летнюю пациентку, проведя одномоментное хирургическое лечение порока сердца и врожденной воронкообразной деформации грудной клетки (ее называют "грудью сапожника").
Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина
Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина

Как рассказали в пресс-службе центра им. Мешалкина, сложная операция стала возможной благодаря финансовой помощи благотворителя. Он оплатил не только приобретение дорогостоящего расходного материала для исправления аномалии развития грудной клетки, но и работу врачей-травматологов.

Фото: iStock
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В общей сложности сумма пожертвования составила около полумиллиона рублей. Хирургическое же лечение сердечно-сосудистой патологии проведено за счет федерального бюджета. Столь удачное стечение обстоятельств прооперированная девушка называет не иначе как новогодним чудом.

Сложный порок сердца прд названием тетрада Фалло объединяет четыре аномалии. Он развивался у сибирячки с рождения. Первая операция была проведена, когда пациентке было четыре года. По словам специалистов клиники им. Мешалкина, после той радикальной коррекции патологии на фоне недостаточности клапана легочной артерии пациентке рано или поздно потребовалась бы имплантация протеза клапана. Девушка до 19 лет не испытывала никаких пугающих симптомов, пока не начались приступы учащенного сердцебиения и слабости.

Долгое время она наблюдалась у врачей в родном Прокопьевске Кемеровской области, и лишь теперь новосибирские медики смогли избавить пациентку сразу от двух серьезных патологий.

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- Чтобы не разбивать лечение на две госпитализации в разных медицинских учреждениях и исключить повторное "открытое" вмешательство, мы пошли навстречу пациентке и при содействии коллег-травматологов устранили две сложные патологии за одну операцию, - пояснил директор центра им. Мешалкина, профессор Александр Чернявский.

Хирурги имплантировали криосохраненный легочный гомографт в позицию ствола и клапана легочной артерии и в ходе той же операции при участии врача-травматолога выполнили пластику грудной клетки с использованием металлоконструкции. Они установили титановую пластину в горизонтальном положении под грудиной и ребрами, что позволило вывести переднюю грудную стенку в анатомически правильную позицию. Операция прошла успешно, пациентка уже выписана в стабильном состоянии.

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