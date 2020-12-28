В Сибири главу района задержали за продажу острова

Главе Искитимского района Новосибирской области Олегу Лагоде предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Как рассказали в региональном Следственном управлении СК, он задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Следователи считают, что в начале лета 2013 года глава района решил реализовать преступный умысел по отчуждению в пользу третьих лиц острова в акватории Новосибирского водохранилища. Площадь участка суши, который до этого был землей федерального значения, составляет 175 тысяч квадратных метров.

Согласно постановлению, подписанному Лагодой в июне того же года, остров был передан в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества "ФМК". А в августе 2014-го на основании этого документа обвиняемый якобы заключил договор купли-продажи для размещения на участке дачного поселка. Цена сделки составила больше десяти миллионов рублей.

Эта сумма была явна ниже кадастровой стоимости земли, которая уже на тот момент превышала 54,5 миллиона рублей. Ко всему прочему, на момент продажи остров находился в зоне рекреационного назначения, что делало невозможным предоставление его в собственность для нецелевого использования.

- Таким образом, незаконные действия обвиняемого существенно ограничили права неопределенного круга лиц на пользование общедоступным объектом - береговой полосой Новосибирского водохранилища и ограничили доступ к водному объекту, - считают в региональном СУ СК. - Размещение на земельном участке дачного товарищества нарушило право граждан на использование земельного участка в целях отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

В результате действий главы Искитимского района государству был причинен имущественный ущерб на сумму около 44,5 миллиона рублей. Сегодня следователи провели обыски в районной администрации, изъяли необходимую документацию и приобщили к материалам уголовного дела. Оперативное сопровождение расследованию оказывает областное управление ФСБ.