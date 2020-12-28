"Записавший" Гитлера в "Бессмертный полк" кемеровчанин оштрафован

120 тысяч рублей штрафа заплатит по приговору суда житель Кемерова, признанный виновным в реабилитации нацизма.

Следствие и суд установили, что 6 мая 2020 года кемеровчанин отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию Адольфа Гитлера.

В итоге фото главного нацистского преступника должно было транслироваться при проведении акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, отдавшими свои жизни борьбе с фашизмом.

Мужчина своей вины не признал, однако следователи установили все обстоятельства и мотивы совершенного им преступления. Собранные доказательства основываются на результатах осмотра изъятой у обвиняемого компьютерной техники, заключении портретной судебной экспертизы, показаниях ученых-историков, поисковиков, архивистов и ветеранов.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, суд счел собранные материалы достаточными для вынесения приговора по уголовной статье о покушении на реабилитацию нацизма.