Последний регион РФ объявил 31 декабря выходным днем

Северная Осетия - Алания последней из российских регионов сделала 31 декабря официальным выходным днем. Соответствующий указ сегодня подписал глава республики Вячеслав Битаров.

- Указ подписан сегодня, последний день года решено сделать выходным, - сообщили "РГ" в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею "Единой России" о введении выходного дня 31 декабря, но на федеральном уровне в этом году его ввести не успели. Глава государства предложил регионам самостоятельно провести соответствующие процедуры, а в 2021 году ввести выходной централизовано по всей стране.