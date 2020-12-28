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28.12.2020 15:13
Рубрика: Происшествия

В центре Грозного неизвестные напали на сотрудников полиции

Текст: Роман Кияшко

В центре Грозного произошло нападение на сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом "РГ" сообщили в правоохранительных структурах республики.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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По предварительной информации, инцидент произошел возле Дома моды. Двое бандитов напали на сотрудников полиции и попытались забрать у них оружие и скрыться. Сделать задуманное они не смогли, ответным огнем они были уничтожены.

Предположительно, нападавших было двое. Два полицейских скончались от полученных в результате вооруженного столкновения ранений. Сейчас место, где произошел инцидент, перекрыто силовиками.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

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