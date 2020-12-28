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28.12.2020 12:07
Рубрика: Происшествия

В Дагестане подозреваемые в терроризме арестованы на два месяца

Текст: Николай Грищенко

Верховный суд Дагестана арестовал на два месяца четверых подозреваемых в организации террористического акта и нападении на сотрудников МВД.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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"Один из подозреваемых в подготовке теракта арестован до 24 февраля, трое - до 25 февраля", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 25 декабря в результате совместной операции ФСБ и МВД были задержаны четверо мужчин. В местах их проживания были найдены доказательства принадлежности к запрещенной в РФ террористической организации "ИГ", а также боеприпасы, компоненты взрывного устройства и оружие.

Боевики планировали организовать взрыв у одного из зданий МВД, а потом напасть на полицейских.

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