В Дагестане подозреваемые в терроризме арестованы на два месяца

Верховный суд Дагестана арестовал на два месяца четверых подозреваемых в организации террористического акта и нападении на сотрудников МВД.

"Один из подозреваемых в подготовке теракта арестован до 24 февраля, трое - до 25 февраля", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 25 декабря в результате совместной операции ФСБ и МВД были задержаны четверо мужчин. В местах их проживания были найдены доказательства принадлежности к запрещенной в РФ террористической организации "ИГ", а также боеприпасы, компоненты взрывного устройства и оружие.

Боевики планировали организовать взрыв у одного из зданий МВД, а потом напасть на полицейских.