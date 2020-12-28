Дед Мороз запустит челлендж в TikTok

Главный новогодний волшебник Дед Мороз завел себе аккаунт на сервисе TikTok и 29 декабря запустит первый челлендж, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию платформы.

В частности, Дед Мороз попросит пользователей показать, как они готовятся к новому году. Сам новогодний волшебник также выложит ролик из своей вотчины в Великом Устюге.

В прошлые годы в конце декабря Деда Мороза сложно было застать у себя на вотчине, он ездил по регионам России, зажигал елки.

В этом году планы спутала пандемия. Елки в регионах страны зажигаются, но без участия Деда Мороза, чтобы избежать скопления людей. А сам новогодний волшебник готовится к празднику в Великом Устюге и общается с пользователями онлайн.