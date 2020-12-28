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28.12.2020 14:24
Рубрика: Происшествия

Эксперты назвали любимые регионы телефонных мошенников

Текст: Вера Черенева
Большинство жертв телефонных аферистов проживают в 11 регионах России. Именно на них приходится более половины всех мошеннических звонков, которые фиксируются в стране. Об этом сообщает компания BI.ZONE по результатам проведенного мониторинга жалоб на факты телефонного мошенничества.

В частности, с начала года на телефонных аферистов составлено порядка 15 миллионов жалоб, они поступали в банки, в правоохранительные органы, в надзорные ведомства.

Фото: iStock
В Череповце женщина за восемь часов совершила 239 переводов мошенникам

Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы и Подмосковья. 28,8 процентов от всех выявленных мошеннических звонков были зафиксированы именно здесь. Далее идут Петербург и Ленобласть, на эти регионы пришлось 8,7 процента мошеннических звонков.

Пятое место по числу звонков занимает Краснодарский край, 3,4 процента от общего числа аферистов обращались именно к жителям этого региона. Чуть меньше беспокоили жителей Свердловской области, на них пришлось 3,1 процента от всех мошеннических звонков. 2,4 процента сигналов от аферистов поступило ростовчанам, 2,3 процента - самарцам.

На Нижегородскую, Новосибирскую и Челябинскую области пришлось по 2 процента мошеннических звонков.

Примечательно, что большинство звонков поступают с московских номеров. Так 74,4 процента всех сообщений от аферистов шли с телефонного кода +7(495), в 13,3 процента случаев мошенники использовали код +7(499). Массовое использование номеров с московскими кодами авторы исследования объясняют тем, что значительное количество крупных компаний зарегистрированы в столице и звонок из банка из Москвы будет для жителя, например, Самары, выглядеть менее подозрительно, чем если аферист позвонит с телефона с кодом Хабаровска.

Также исследователи обратили внимание на время звонков. Чаще всего аферисты ищут своих жертв по будням с 10.00 до 14.00, затем число звонков резко падает, эксперты полагают, что мошенники в это время уходят на обед. Вернувшись, аферисты с новыми силами начинают терроризировать граждан и продолжают им названивать примерно до 20.00.

То, что аферисты выбирают именно это время, авторы исследований объясняют несколькими факторами. Во-первых, в рабочее время человек занят, он может сказать аферистам всю информацию лишь бы только они отстали. Во-вторых, рядом с человеком зачастую может никого не быть, в то время как в выходные, близкие могут сразу же услышать звонок и, поняв в чем дело, призвать человека к бдительности. Активнее всего аферисты звонят по четвергам, на этот день приходится почти 19,9 процента от всех звонков, а вот в среду поступает всего 17,6 процента звонков. В выходные аферисты отдыхают. В частности, в воскресные дни было зафиксирован всего 0,7 процента от общего числа мошеннических звонков, а в субботу - 4,6 процентов.

В Коми банковские мошенники начали звонить с телефона полиции
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