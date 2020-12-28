Губернатор Поморья раскрыл подробности кораблекрушения в Баренцевом море

Судно "Онега", затонувшее в Баренцевом море, принадлежало рыболовецкому колхозу имени М.И. Калинина, расположенному в Приморском районе Архангельской области.

Губернатор Поморья Александр Цыбульский сообщил в Instagram, что информацию о затоплении рыболовецкого судна "Онега" МК 0331 получил дежурный по Северному экспедиционному отряду. Судно, принадлежавшее рыбколхозу имени М.И. Калинина, было приписано к порту Мурманск и вело рыболовный промысел в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли.

"Экипаж "Онеги" 19 человек, двоих подняло на борт рыболовное судно "Войково", судьба остальных пока остаётся неизвестной. К месту крушения вышли два судна, принадлежащие РК им. Калинина. МЧС работает. Пока это вся информация", - отметил глава региона.

Как сообщили в правительстве Поморья, Архангельская областная служба спасения подняла по тревоге группу пловцов-спасателей с необходимыми техническими средствами. К месту крушения "Онеги" направлены три судна. Поисковые работы координирует морской спасательный подцентр.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло около 6.00 28 декабря. Предварительная причина крушения - обледенение.