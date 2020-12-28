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28.12.2020 14:00
Рубрика: Происшествия

КС РФ разрешил вводить запрет на передвижение из-за COVID-19

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Конституционный суд РФ разрешил властям ограничивать свободу перемещения граждан, если этого требует безопасность и здоровье общества. Соответствующее постановление вынесено после проверки постановления губернатора Московской области, определившего для региона список мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Постановлением от 12 марта 2020 года № 108-ПГ на территории Московской области был введен ряд ограничений, в том числе запрет на свободное перемещение, если оно не связано с производственной или иной необходимостью. Однако житель подмосковного Протвино Сергей Пантюхов проигнорировал запрет, о чем был составлен административный протокол.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения довольно широкое усмотрение суда - предупреждение или штраф от одной до 30 тысяч рублей. Однако Протвинский городской суд Московской области не смог однозначно ответить, имеет ли он право наказать Пантюхова, и с целью "исключить необоснованное привлечение гражданина к административной ответственности" обратился в КС.

- Анализ действующего законодательства показывает, что органы государственной власти субъектов РФ вообще не наделены правом ограничивать права и свободы граждан РФ, - указано в запросе.

Кроме того, согласно положениям статьи 55 Конституции РФ ограничение конституционного права человека должно быть прямо оговорено в законе, в то время как постановление руководителя субъекта РФ таковым не является.

Судьи КС РФ проанализировали ситуацию с точки зрения конституционно приемлемого баланса между защитой жизни и здоровья граждан и правами и свободами отдельного человека. В данном случае, полагают они, более значимы и первичны интересы общества в целом, оспоренная норма признана не противоречащей Основному закону страны.

- Установление этого положения было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), вводимые им меры не носили характера абсолютного запрета, допуская возможность перемещения граждан при наличии уважительных обстоятельств, были кратковременными, а возможность их установления получила своевременное подтверждение в федеральном законодательстве, - указал КС.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Власть Право Административное право Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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