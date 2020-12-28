Мишустин поручил оказать поддержку семьям моряков с "Онеги"

"Подключиться к работе служб, которые ведут поисково-спасательную операцию, и оперативно обеспечить родственникам погибших и пропавших моряков всю необходимую поддержку. Как психологическую, так и материальную", - распорядился глава правительства.

С глубоких соболезнований семьям и близким моряков, погибших сегодня утром в Баренцевом море, Мишустин начал в понедельник оперативное совещание со своими заместителями.