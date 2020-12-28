На юге Петербурга восстановили подачу электричества

В Красносельском районе Петербурга восстановили электричество после масштабного блэкаута. Свет вернулся почти в 20 тысяч квартир, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Ленэнерго".

Напомним, накануне вечером отключились восемь секций подстанции "Сосновая поляна". Свет отключился в 193 домах, где зарегистрированы почти 20 тысяч человек.

Также свет пропал в нескольких магазинах, пользователи соцсетей сообщали, что на ряде улиц не горели фонари и не работали светофоры.

Для восстановления электроснабжения было использовано 29 дизель-генераторных установок. Сейчас подача электроэнергии осуществляется в обычном режиме.